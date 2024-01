Oscar Onley (Team dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape du Tour Down Under. Avec la double ascension de Willunga Hill (3,4 km à 7,3%) en fin de course, la victoire était promise à un puncheur grimpeur. Dans le dernier kilomètre, Simon Yates (Jayco-AlUla) accélère, mais ne fait pas la différence. Avant le dernier virage, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) se positionne en tête, mais le Français a manqué de jus dans les derniers mètres. À 21 ans, Oscar Onley s’offre sa première victoire au sprint au sommet de Willunga Hill devant Stephen Williams (Israel – Premier Tech) et Jonathan Narvaez (Ineos Grenadiers). Julian Alaphilippe termine au pied du podium, à 03″. Stephen Williams s’empare de la tête du classement général, dans le même temps qu’Oscar Onley, à la veille de l’arrivée finale et de l’étape du Mont Lofty.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour Down Under