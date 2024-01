Stephen Williams (Israel – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 6ᵉ étape du Tour Down Under. Au programme de cette dernière étape, les coureurs devaient escalader à trois reprises le Mont Lofty. Au pied de la dernière ascension, l’échappée est reprise par le peloton. À 1,5 kilomètre de l’arrivée, Isaac Del Torro (UAE Team Emirates) accélère, avant d’être contré par Laurence Pithie (Groupama-FDJ). Vainqueur de la deuxième étape, le Mexicain tente d’anticiper le sprint, mais c’est finalement Stephen Williams qui s’impose, maillot de leader sur les épaules.

In an exhilarating final sprint to the finish line, Stephen Williams from team @IsraelPremTech takes out the win in the Ochre Jersey in the final stage of the TDU 🥇@SantosLtd #TourDownUnder

