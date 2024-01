Après plusieurs semaines d’attente, la saison 2024 débute ce mardi 16 janvier avec le Tour Down Under en Australie. Voici la présentation de l’épreuve.

La saison de cyclisme 2024 débute officiellement ce mardi 16 janvier en Australie, à l’occasion du Tour Down Under. Créée en 1999, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Jay Vine (UAE Team Emirates) avait remporté la course par étapes devant Simon Yates (Jayco-AlUla) et Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). La 24ᵉ édition du Tour Down Under durera six jours. Les deux dernières étapes seront décisives pour la victoire finale avec une arrivée au sommet.

Le parcours du Tour Down Under 2024

1ʳᵉ étape : Tanunda → Tanunda (144 km)

2ᵉ étape : Norwood → Lobethal (141.6 km) 3ᵉ étape : Tea Tree Gully → Campbelltown (145.3 km) 4ᵉ étape : Murray Bridge → Port Elliot (136.2 km) 5ᵉ étape : Christies Beach → Willunga Hill (129.3 km) 6ᵉ étape : Unley → Mount Lofty (128.2 km)

Les favoris du Tour Down Under 2024









Simon Yates (Jayco-AlUla) ★★★★★





Jonathan Narvaez (Ineos Grenadiers) ★★★★





Jack Haig (Bahrain-Victorious) ★★★





Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) ★★★





George Bennett (Israel – Premier Tech) ★★





Luke Plapp (Jayco-AlUla) ★★





Isaac del Toro (UAE Team Emirates) ★





Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) ★



La startlist du Tour Down Under 2024

Comment regarder le Tour Down Under 2024 ?

La course sera diffusée en direct sur le site internet L’équipe live dès 1 h 30 du matin, pour une fin d’étape prévue entre 5 et 6h.