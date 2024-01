Victime d’une lourde chute sur la 3ᵉ étape du Tour Down Under, Rudy Molard souffre d’une commotion cérébrale et présente plusieurs plaies.

Après Paul Penhoët, blessé au genou, ou encore Ignatas Konovalovas, contraint de renoncer au Tour Down Under, la Groupama-FDJ perd un nouveau coureur sur blessure. Aligné sur le Tour Down Under en Australie, Rudy Molard a été victime d’une grosse chute lors de la 3ᵉ étape ce jeudi. Le Français de 34 ans a été transporté à l’hôpital. Il souffre d’une commotion cérébrale et présente plusieurs plaies. « Il doit rester en observation les prochaines 24h », précise la Groupama-FDJ. Sur son compte Instagram, Rudy Molard rassure : « Ça aurait pu être pire ! Tout va bien, juste besoin de temps. »