Bryan Coquard (Cofidis) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour Down Under, en Australie. Dans la dernière difficulté du jour, le puncheur sprinter français s’est accroché avant de s’imposer au sprint quelques kilomètres plus loin. Il s’agit de sa 53ᵉ victoire de sa carrière, sa 2ᵉ au Tour Down Under et l’occasion d’ouvrir le compteur de victoires de Cofidis cette saison en UCI World Tour. Coquard devance Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) et Jhonatan Narvaez. Javier Romo (Movistar Team) conserve la tête du classement général, 04″ devant Narvaez, qui a pris des bonifications à l’arrivée.

🇫🇷 He got his maiden WT win last year here in Australia, @bryancoquard (COF) goes for the back to back with a very close win today ahead of 🇩🇪 @PhilBauhaus 📺 Stream the race now on 7plus:https://t.co/k2Exq3FDwl Hahn | @santosltd#TourDownUnder #CouchPeloton pic.twitter.com/lF4K3UEEXQ — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 24, 2025

Bryan Coquard :

« Je suis vraiment content d’avoir gagné aujourd’hui. Hier, ce n’était pas une super journée pour l’équipe. On n’avait pas de bonnes sensations et ça ne nous a pas permis d’avoir de bonnes positions au classement général. De mon côté, je savais que l’étape du jour était ma meilleure chance pour m’imposer ici. J’ai utilisé mon expérience pour faire un bon sprint, ne pas penser et tout donner. C’est ce que j’ai fait… Et c’est une journée parfaite ! »

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour Down Under

Bryan Coquard Phil Bauhaus Jhonatan Narvaez

