Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour Down Under en Australie. Dans le final vallonné, Luke Plapp (Jayco-AlUla) et Jonatahn Narvaez (Ineos Grenadiers) accélèrent, mais sont finalement repris par le peloton. Dans le dernier kilomètre, Isaac Del Toro y va de son attaque et lève les bras pour son deuxième jour de course chez les professionnels. À 20 ans, le vainqueur du dernier Tour de l’Avenir a résisté au retour des coureur d’Israel – Premier Tech Corbin Strong et Stephen Williams. Le jeune mexicain fait coup double et s’empare de la tête du cassement général.

With 1km to go Isaac del Toro makes a final attack, and takes out the Men’s efex Stage 2 for UAE Team Emirates 🥇@efex_IT | @Santosltd | #TourDownUnder 📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/LwZYq1NCcS — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 17, 2024

La réaction d’Isaac Del Toro :

« Je ne sais pas, c’est trop pour moi. Je rêvais de gagner une étape et je suis ici depuis un moment (à Adélaïde) et j’essaie toujours de faire de mon mieux, mais c’est incroyable. L’équipe a fait un excellent travail et l’ambiance est incroyable, ils sont tous très solidaires. Pour être honnête, le dernier kilomètre m’a semblé cinq (kilomètres) et j’ai juste essayé de finir et d’en profiter. La course a déjà été une réussite pour moi, tout ce qui vient ensuite est un bonus. Je suis tellement, tellement heureux ».

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour Down Under