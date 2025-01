Javier Romo (Movistar Team) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour Down Under. L’Espagnol a attaqué à 5 kilomètres de l’arrivée, après la dernière difficulté du jour, et n’a plus été revu par ses poursuivants. Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) prend la deuxième place au sprint, devant Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe), 3ᵉ. À 26 ans, Romo décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général, 08″ devant Narvaez.

🔥 A late attack after the summit of Knotts Hill, and it’s a maiden professional win for 🇪🇸 Movistar’s @romoliver_99!! 📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl@efex_IT | @santosltd#TourDownUnder #CouchPeloton pic.twitter.com/jLhZ9qO1pC — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 23, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour Down Under

Javier Romo Jhonatan Narvaez Finn Fisher-Black

