Débuts parfaits pour Sam Welsford sous le maillot de la Bora-Hansgrohe. L’Australien a remporté la première étape du Tour Down Under au sprint. Au terme de 144 kilomètres de course et trois tours de circuit autour de Tanunda, l’ancien coureur du team dsm s’est montré le plus rapide. Parfaitement lancé par Danny van Poppel, Sam Welsford devance Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Le néocoureur de la Bora-Hansgrohe s’empare de la tête du classement général.

Sam Welsford from team Bora-Hansgrohe takes out top spot on Day 1 after 144.0KMs and three laps of the Tanunda track.@SantosLtd #TourDownUnder 📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/73vcX9qn5i — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 16, 2024

La réaction de Sam Welsford :

« C’était fou ! Je suis à court de mots. La descente était assez difficile et il y a eu quelques chutes et quasi-accidents, mais les garçons sont restés calmes et ont fait un travail incroyable. C’est un rêve devenu réalité, c’est la première course de la saison et ma première victoire avec l’équipe. Les garçons m’ont soutenu à cent pour cent et gagner ici est vraiment spécial. Les gars ont roulé à en tête au début de la course pour ne pas permettre à une échappée de s’échapper trop loin. C’est une énorme victoire d’équipe et je suis vraiment content pour eux. »

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour Down Under