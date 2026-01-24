Sam Welsford (Ineos Grenadiers) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour Down Under 2026. Au terme des 140,8 km de course entre Henley Beach et Nairne, l’Australien s’est imposé au sprint. Il devance Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) et Lewis Bower (Groupama-FDJ United). Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) conserve la tête du classement général tandis que son coéquipier Adam Yates a abandonné sur chute.
Huge sprint! 🔥
Sam Welsford picks up a big win for INEOS Grenadiers, executing a perfect lead-out before powering home to win Stage 3 of the men’s Tour Down Under 💨🏁 pic.twitter.com/2oPwv64LTB
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 23, 2026
Le classement de la 3ème étape du Tour Down Under 2026
- Sam Welsford
- Tobias Lund Andresen
- Lewis Bower
