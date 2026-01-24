Sam Welsford (Ineos Grenadiers) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour Down Under 2026. Au terme des 140,8 km de course entre Henley Beach et Nairne, l’Australien s’est imposé au sprint. Il devance Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) et Lewis Bower (Groupama-FDJ United). Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) conserve la tête du classement général tandis que son coéquipier Adam Yates a abandonné sur chute.

Le classement de la 3ème étape du Tour Down Under 2026
  1. Sam Welsford
  2. Tobias Lund Andresen
  3. Lewis Bower

