Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour Down Under 2026. En raison du risque d’incendie « extrême » dans la chaîne de montagnes Mount Lofty et des températures maximales prévues de 43 degrés, l’étape 4 masculine de THINK! Road Safety a été modifiée pour la sécurité des coureurs, du personnel et des fans. L’ascension du Willunga Hill a donc été retirée du parcours. Ce qui devait être l’étape reine ce de Tour Down Under s’est transormée en étape de sprint. Ethan Vernon s’est montré le plus rapide devant Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) et Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe). Jay Vine (UAE Teem Emirates – XRG) est toujours leader du général tandis que son coéquipier Jhonatan Narvaez a abandonné sur chute.

🔥 It looked like clear roads and open skies for Decathlon CMA CGM, but Ethan Vernon had other plans, and offers his team the first win in their history! 📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3GblT@DFIT_SA | @santosltd #TourDownUnder | #couchpeloton pic.twitter.com/by6BVNVIdu — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 24, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour Down Under 2026

Ethan Vernon Tobias Lund Andresen Laurence Pithie

