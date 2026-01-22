Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour Down Under 2026. À moins de 15 kilomètres de l’arrivée, dans la dernière ascension du jour, Jay Vine passe à l’offensive. Seul son coéquipier Jhonatan Narvaez est capable de le suivre. Les deux coéquipiers creusent l’écart sur le groupe de chasse jusqu’à la ligne d’arrivée. C’est Jay Vine qui lève les bras devant le champion d’Équateur, qui a remporté le classement général l’an dernier. Mauro Schmid (Jayco-AlUla) complète le podium à 58″. Jay Vine fait coup double et s’empare du maillot orange de leader, 6″ devant Narvaez.

The moment Jay Vine and Jhonatan Narvaez rode away from the rest, setting a NEW CLIMBING RECORD on Corkscrew. 🚀🚀 We are doomed. #TourDownUnder pic.twitter.com/XmA02RwDok — Mihai Simion (@faustocoppi60) January 22, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour Down Under 2026

Jay Vine Jhonatan Narvaez Mauro Schmid

