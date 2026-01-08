Pour la deuxième fois de sa carrière, Jay Vine est devenu champion d’Australie du contre-la-montre.

Déjà une victoire en 2026 pour la formation UAE Team Emirates – XRG. Jay Vine a remporté, ce jeudi, les championnats d’Australie du contre-la-montre. Sur le tracé de 39,1 km autour de Perth, Vine a signé le meilleur temps en 46:52″, à plus de 50 km/h de moyenne. Il devance Oliver Bleddyn (Team Brennan) et Kelland O’Brien (Jayco-AlUla). Double tenant du titre, Luke Plapp (Jayco-AlUla) ne prend que la 8ème place. Après 2023, Jay Vine décroche le titre national du CLM pour la deuxième fois de sa carrière.

Le classement des championnats d’Australie du CLM 2026

Jay Vine Oliver Bleddyn Kelland O’Brien

Results powered by FirstCycling.com