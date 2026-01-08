Pour la deuxième fois de sa carrière, Jay Vine est devenu champion d’Australie du contre-la-montre.
Déjà une victoire en 2026 pour la formation UAE Team Emirates – XRG. Jay Vine a remporté, ce jeudi, les championnats d’Australie du contre-la-montre. Sur le tracé de 39,1 km autour de Perth, Vine a signé le meilleur temps en 46:52″, à plus de 50 km/h de moyenne. Il devance Oliver Bleddyn (Team Brennan) et Kelland O’Brien (Jayco-AlUla). Double tenant du titre, Luke Plapp (Jayco-AlUla) ne prend que la 8ème place. Après 2023, Jay Vine décroche le titre national du CLM pour la deuxième fois de sa carrière.
Le classement des championnats d’Australie du CLM 2026
