Bryan Coquard (Cofidis) a remporté, ce samedi, le Visit South Aegean GP 2026, course d’un jour qui a lieu en Grèce, sur l’île de Rhodes. « Le Coq » a fait parler ses qualités de puncheur/sprinter pour s’imposer une deuxième fois cette saison, après avoir remporté le GP Cycliste La Marseillaise. Il devance Jelle Johannink (Unibet Rose Rockets) et Iván Cobo (Equipo Kern Pharma). Clément Izquierdo (Cofidis) prend la 5ème place.

Le classement du Visit South Aegean GP 2026
  1. Bryan Coquard
  2. Jelle Johannink
  3. Iván Cobo

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : GP Cycliste La Marseillaise