Alors que la saison route vient tout juste de se terminer, direction les sous-bois pour le calendrier de cyclo-cross 2025-2026.
Le calendrier de cyclo-cross 2025-2026
Alors que la saison route vient tout juste de se terminer, direction les sous-bois pour le calendrier de cyclo-cross 2025-2026.
20 octobre 2025
Mis à jour le 20 octobre 2025
Benjamin Blériot
Partager
Alors que la saison route vient tout juste de se terminer, direction les sous-bois pour le calendrier de cyclo-cross 2025-2026.
24/09/2025
21:03
29/09/2025
11:38
12/10/2025
15:36
Trofeo Tessile & Moda : Adam Yates vainqueur au sommet d'Oropa
19/10/2025
17:05
Sandy Dujardin (TotalEnergies) a remporté la 3ᵉ édition de la Maryland Cycling Classic devant Jonas Abrahamsen et Marius Mayrhofer.
Romain Bardet (Picnic PostNL) a remporté la Monsterrando Gravel Race et décroché son billet pour les Championnats du Monde de la discipline.
Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 102ᵉ édition de la Klasika Villafranca de Ordizia devant ses coéquipiers Isaac Del Toro...
Trois cols hors catégorie au programme ce jeudi dans les Alpes. Voici la présentation de la 18ᵉ étape du Tour de France 2025.
Après 33 kilomètres en solitaire, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 2ᵉ édition de la Clàssica Terres de l'Ebre....
Tim Wellens, Mauro Schmid, Samuel Watson,.. Voici les principaux champions nationaux de la course en ligne et du contre-la-montre.
Mattias Skjelomse (Lidl-Trek) a remporté la 1ʳᵉ édition de l'Andorra MoraBanc Clàssica devant Cristian Rodríguez et Enric Mas.
Après avoir faussé compagnie au peloton, Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) a remporté l'Antwerp Port Epic devant Rasmus Bøgh Wallin (Uno-X Mobility).
Le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse, les championnats de France,... Voici le calendrier des courses cyclistes de juin 2025.
Quinn Simmons (Lidl-Trek) est devenu champion des États-Unis pour la deuxième fois de sa carrière.