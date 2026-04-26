Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche la 112ème édition de Liège-Bastogne-Liège. Dès le début de course, alors qu’une échappée se dessinait en tête de course, une chute dans le peloton provoque des cassures. On retrouve un groupe d’une cinquentaine de coureurs à l’avant, avec la présence de Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ou encore Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Ce premier peloton comptera jusqu’à 3:40″ d’avance sur le peloton principal, emmené par les coéquipiers de Tadej Pogacar et Paul Seixas (Décathlon CMA CGM).

Le point sur la course à 155 kilomètres de l’arrivée : UAE et Pogacar roulent pour revenir sur Evenepoel, et demandent à être aidés par l’équipe de Seixas #LBL pic.twitter.com/gsJP0OfURi — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 26, 2026

Après un gros travail de Tim Wellens, on assiste à un regroupement général à 93 kilomètres de l’arrivée.Victime d’un problème mécanique, Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ne parviendra pas à réintégrer le peloton. Dans la côte de la Redoute, Pogacar passe à l’offensive et seul Paul Seixas est capable de suivre le champion du monde.

🚨 ATTAQUE DE POGACAR, SEIXAS RÉSISTE, EVENEPOEL LÂCHÉ ! pic.twitter.com/VRSaR8HCim — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 26, 2026

Dans la dernière difficulté du jour, la côte de la Roche-aux-Faucons, Tade Pogacar accélère dès les premiers pourcentages et finit par faire plier Paul Seixas, qui coince à 500 mètres de la ligne. Tadej Pogacar s’impose en solitaire à Liège et reporte la Doyennes de classiques pour la quatrième fois de sa carrière. Il devance Paul Seixas, qui prend la deuxième place dès sa première participation a qui a été le seul à suivre Pogacar dans la Redoute. Remco Evenepoel règle le groupe des poursuivants au sprint et complète le podium.

Et Pogacar s’envola… Seixas lâché par le Slovène dans la Roche-aux-Faucons, mais quelle lutte entre les deux hommes avant ça ! pic.twitter.com/WaJZyM5qHK — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 26, 2026

Le classement de Liège-Bastogne-Liège 2026

Tadej Pogacar Paul Seixas Remco Evenepoel

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