Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mercredi, la 90ème édition de La Flèche Wallonne. C’est très nerveux dans le peloton à l’approche des derniers kilomètres. Victime d’un problème mécanique, Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) doit échanger de vélo avec son coéquipier Axel Laurance tandis que Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) abandonne sur chute, lui qui avait déjà chuté sur l’Amstel Gold Race. Paul Seixas a lui été aperçu le coude en sang.

L’image du coude ensanglanté de Paul Seixas sur la Flèche Wallonne 📺 Eurosport 2 / HBO Max #LesRP pic.twitter.com/81XKcsgy45 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 22, 2026

Dernier rescappé de l’échappée, Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) est repris dans la côte de Cherave à moins de 7 kilomètres de l’arrivée. Idéalement placé par ses coéquipiers, Seixas aborde l’ascension finale du mur de Huy dans les premières positions accélère de loins. Le leader de la Décathlon CMA CGM fait plier ses concurrents et s’impose dès sa première participation sur La Flèche Wallonne. Il devance Mauro Schmid (Jayco-AlUla) et Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike). Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) prend la 4ème place. À 19 ans, Seixas devient le plus jeune vainqueur de l’épreuve et décroche sa septième victoire de la saison.

Phénoménal Paul Seixas ! Le crack français a mis tout le monde d’accord dans le mur de Huy pour succéder à Tadej Pogacar au palmarès de la #FlecheWallonne ! #LesRP pic.twitter.com/WAQu84PU4w — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 22, 2026

Le classement de La Flèche Wallonne 2026

Paul Seixas Mauro Schmid Ben Tulett

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