La Flèche Wallonne, c’est ce mercredi. Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose, Thomas Pidcock,… Voici le parcours et les favoris.

La 89ᵉ édition de la Flèche Wallonne a lieu ce mercredi 23 avril. Créée en 1936, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 400 points au vainqueur. Après l’Amstel Gold Race et avant Liège-Bastogne-Liège, il s’agit d’une des trois classiques ardennaises. L’an dernier, Stephen Williams (Israel – Premier Tech) s’était imposé devant Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) et Maxim Van Gils (Lotto Dstny) au terme d’une édition dantesque. Cette année, on attend un duel entre Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Le palmarès de la Flèche Wallonne

Le parcours de la Flèche Wallonne 2025

Le parcours : Ciney → Huy (205.2 km)

Les favoris de la Flèche Wallonne 2025





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★★





Thibau Nys (Lidl-Trek) ★★★





Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★





Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ★★





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ★★





Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) ★





Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) ★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★





Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ★





La startlist de la Flèche Wallonne 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre la Flèche Wallonne 2025 ?

La Flèche Wallonne 2025 sera diffusée en direct sur France 3 et Eurosport.