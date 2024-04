La Flèche Wallonne a lieu ce mercredi 17 avril, avec quatre ascensions du Mur de Huy au programme. Voici le parcours et les favoris.

La 88ᵉ édition de la Flèche Wallonne, c’est ce mercredi. Créée en 1936, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et a lieu quelques jours avant le quatrième Monument de la saison : Liège-Bastogne-Liège. L’an dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) s’était imposé au sommet du Mur de Huy devant Mattias Skejlmose (Trek-Segafredo) et Mikel Landa (Bahrain-Victorious).

La 88ᵉ édition de La Flèche Wallonne coïncide également avec la 40ᵉ arrivée tracée au sommet du Mur de Huy, après 199 kilomètres de course. La grande bataille du punch est ouverte à l’appétit de coureurs les plus explosifs avec quatre ascensions du Mur de Huy au programme.

« Je vais découvrir cette épreuve de référence pour les puncheurs-grimpeurs qu’est la « Flèche Wallonne ». L’effort est dense dans le final et moins long que sur l’Amstel et Liège-Bastogne-Liège. Je suis impatient de savoir le type de résultat que je peux obtenir cette saison ou à l’avenir sur cette course. Je vais découvrir cette compétition mercredi, tout en bénéficiant d’une équipe Arkéa – B&B Hotels possédant une belle expérience de la Flèche Wallonne. Ce qui me rend encore plus impatient d’être au départ de cette classique ».

Les favoris de la Flèche Wallonne

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★★