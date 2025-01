L’équipe Tudor, de Julian Alaphilippe et Marc Hirschi, et la Q36.5 de Tom Pidcock ont été invitées pour disputer les Ardennaises.

Tout juste arrivés dans les équipes Pro Tour Tudor et Q36.5, Julian Alaphilippe, Marc Hirschi et Tom Pidcock devraient être au départ de la Flèche Wallonne (23/04) et de Liège-Bastogne-Liège (27/04). ASO a dévoilé, ce mercredi, l’identité des quatre équipes invitées pour ces deux classiques prestigieuses du calendrier. Il s’agit donc de la Tudor, la Q36.5 mais aussi la TotalEnergies et la Wagner Bazin WB. Les trois meilleures équipes Protour au classement UCI (Lotto, Israel – Premier Tech et Uno-X) seront également de la partie, tout comme les 18 équipes World Tour.