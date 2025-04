Liège-Bastogne-Liège, quatrième Monument de la saison, c’est ce dimanche. Voici le parcours et les favoris de la Doyenne des classiques.

La 111ᵉ édition de Liège-Bastogne-Liège a lieu ce dimanche 27 avril. Créée en 1892, la Doyenne des Classiques est l’une des courses les plus réputées du calendrier. Il s’agit du quatrième Monument de la saison. L’an dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) s’était imposé en solitaire devant Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Cette année, on attend un duel entre Tadej Pogačar et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Le palmarès de Liège-Bastogne-Liège

Le parcours de Liège-Bastogne-Liège 2025

Cette année, les coureurs s’élanceront pour 252 kilomètres de course. Dans les 34 derniers kilomètres, les trois dernières difficultés : la Côte de la Redoute (1,6 km à 9,4%), le Côte des Forges (1,3 km à 7,8%) et la Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11%) seront décisives dans la lutte pour la victoire finale.

Les favoris de Liège-Bastogne-Liège 2025





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★





Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ★★★





Thibau Nys (Lidl-Trek) ★★★





Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) ★★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★





Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ★





Romain Bardet (Picnic PostNL) ★





La startlist de Liège-Bastogne-Liège 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre Liège-Bastogne-Liège 2025 à la TV ?

Liège-Bastogne-Liège 2025 sera à suivre en direct sur les antennes de France 3 et Eurosport.