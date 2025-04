Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 89ᵉ édition de la Flèche Wallonne. Comme l’an dernier, les coureurs ont eu le droit à la pluie sur cette Flèche Wallonne. À 6 kilomètres de l’arrivée, dans la côte de Cherave, Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) accélère et fait le ménage dans le groupe de tête. Dans les plus forts pourcentages du Mur de Huy, Tadej Pogačar s’envole, assis sur la selle, et remporte la Flèche Wallonne pour la deuxième fois de sa carrière. Comme l’an dernier, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) prend la deuxième place. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) complète le podium. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) est 4ᵉ.

🤯 TADEJ POGACAR EST INTOUCHABLE ! Le Slovène remporte haut la main la Flèche Wallonne devant Kévin Vauquelin 🇫🇷 et Tom Pidcock ! pic.twitter.com/F03hI89uo8 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 23, 2025

Le classement de la Flèche Wallonne 2025

Tadej Pogačar Kévin Vauquelin Thomas Pidcock

