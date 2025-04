Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 111ᵉ édition de Liège-Bastogne-Liège. Après avoir fait rouler ses hommes, Tadej Pogačar s’envole dans la côte de la Redoute. Le champion du monde creuse vite l’écart sur un quatuor de poursuivants, composé de Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Ben Healy (EF Education-EasyPost) et Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

🚀 @TamauPogi part en solo dans la côte de la Redoute ! 🚀 @TamauPogi goes solo on the côte de la Redoute ! pic.twitter.com/JCauzzcyba — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 27, 2025

Dans la Côte de la Roche-aux-Faucons, Ciccone accélère en compagnie de Ben Healy tandis que Pidcock et Alaphilippe sont repris. Au-dessus du lot, Tadej Pogačar remporte Liège-Bastogne-Liège pour la troisième fois de sa carrière et s’offre un neuvième Monument. Il devance Giulio Ciccone et Ben Healy. Simone Velasco (XDS Astana Team) règle le sprint du peloton à la 4ᵉ place.

Le classement de Liège-Bastogne-Liège 2025

Tadej Pogačar Giulio Ciccone Ben Healy

