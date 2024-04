« En cyclisme, vous faites de gros efforts et passez peut-être 90 % du temps à vous entraîner dans l’ombre. Nous savons que tous les membres de l’équipe travaillent dur et donnent le meilleur d’eux-mêmes, c’est pourquoi je fais toujours confiance au processus. Nous devons faire beaucoup de sacrifices pour être à ce niveau, mais je pense que c’est aussi bien de pouvoir ensuite partager ces moments ensemble lorsque nous obtenons les résultats que nous visons. Sur La Redoute, c’était une question de jambes et j’ai enchaîné une contre-attaque, avant de tout donner sur Roche-aux-Faucons. Je savais qu’il serait finalement difficile de rester à l’écart à cause du vent contraire. Je suis vraiment content de cette deuxième place et c’est un bon regain de confiance pour la suite. »