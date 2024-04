Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 110ᵉ édition de Liège-Bastogne-Liège. Le champion de Slovénie a placé son attaque décisive dans la côte de la Redoute, à 35 kilomètres de l’arrivée. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) est le seul à pouvoir suivre Pogačar, mais il cède après 500 mètres dans la roue du Slovène, qui s’envole seul vers la victoire.

💥 C’est le moment ! Attaque de @TamauPogi dans La Redoute 💥 It’s Pogi time in La Redoute#LBL pic.twitter.com/E3ikHHO268 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024

Derrière l’homme de tête, on retrouve un groupe de contre avec Ben Healy (EF Education-EasyPost), Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale). Dans la Roche-aux-Faucons, Bardet s’isole du groupe de chasse. Devant, Pogačar s’impose en solitaire et remporte la Doyenne des classiques pour la deuxième fois de sa carrière. Il devance Romain Bardet, +1:39″ et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), qui a réglé le groupe des favoris au sprint.

➡️ Revivez le dernier kilomètre de #LBL 2024 et la deuxième victoire de @TamauPogi à Liège ➡️ Relive the last kilometer of #LBL 2024 and Tadej Pogacar's second victory in Liège pic.twitter.com/MWAtWTO6Lh — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024

Le classement de Lège-Bastogne-Liège