Kimberley Le Court Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) a remporté, ce dimanche, la 9ᵉ édition de Liège-Bastogne-Liège Femmes. Après avoir anticipé la bagarre finale entre les favorites, Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) a été reprise par un trio dans le final emmené par Demi Vollering (FDJ-Suez), Puck Pieterse (Fenix Deneuninck) et Kimberley Le Court Pienaar. Dans les rues de Liège, la championne de l’île Maurice Kimberley Le Court Pienaar s’impose au sprint et décroche la plus belle victoire de sa carrière. Elle devance les Néerlandaises Puck Pieterse et Demi Vollering. Cédrine Kerbaol prend la 4ᵉ place.

Le classement de Liège-Bastogne-Liège Femmes 2025

Kimberley Le Court Pienaar Puck Pieterse Demi Vollering

