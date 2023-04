Après ses succès au Tour des Flandres, à l’Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne, Tadej Pogacar se présente comme le grand favori de la 109e édition de Liège-Bastogne-Liège, en quête d’un triplé ardennais qui le ferait entrer un peu plus dans la légende du cyclisme. Pour décrocher cette nouvelle victoire, il devra affronter le champion du monde et tenant du titre Remco Evenepoel, considéré comme l’un des rares coureurs capables de le mettre en difficulté. Outre l’affrontement entre les deux favoris, la course mettra également aux prises Mattias Skjelmose, 2e à Huy hier, Mikel Landa, Michael Woods, Tiesj Benoot, Victor Lafay, Romain Bardet, Warren Barguil, Tom Pidcock, Enric Mas, David Gaudu, et d’autres.

Qui pour battre Pogacar ?

En ce moment, on dit que l’ambition ultime consisterait à viser la deuxième place… derrière Tadej Pogacar. C’était en tout cas le discours dominant hier lors de La Flèche Wallonne, où le Slovène a remporté sa douzième victoire de l’année. Dimanche, à Liège, il tentera de réaliser le triplé ardennais, un exploit réalisé seulement par Davide Rebellin (2004) et Philippe Gilbert (2011). Toutefois, Remco Evenepoel pourrait être l’adversaire à la hauteur du défi.

Le champion du monde en titre et vainqueur de l’édition précédente, Evenepoel, a de solides arguments à faire valoir. Son maillot numéro 1 rappelle l’autorité avec laquelle il s’était imposé l’année dernière. Malgré un palmarès moins impressionnant que celui de Pogacar, il a remporté l’UAE Tour et s’est classé deuxième derrière Primoz Roglic au Tour de Catalogne, avec deux victoires d’étapes. Le duel entre les deux rivaux promet d’être passionnant.

Néanmoins, les autres coureurs présents au départ de Liège-Bastogne-Liège espèrent bien jouer les trouble-fêtes. Mattias Skjelmose, 22 ans, s’est imposé comme un des talents du peloton avec sa deuxième place à Huy. Mikel Landa, troisième à la Flèche Wallonne, peut également prétendre au podium sur un parcours qui pourrait lui convenir. Michael Woods, 4e à la Flèche et déjà 2e à Liège en 2018, et Giulio Ciccone, 5e, sont également des candidats sérieux.

Parmi les coureurs du top 10 à Huy, Tiesj Benoot (7e) et les Français Victor Lafay, Romain Bardet et Warren Barguil, respectivement 6e, 9e et 10e, pourraient également se mêler à la lutte pour la victoire. Tom Pidcock, Enric Mas, Matej Mohoric et David Gaudu, malgré leurs résultats moins probants, auront également leur mot à dire.

Un parcours modifié et Evenepoel prêt à défendre son titre

Le parcours a subi plusieurs modifications depuis l’édition précédente. La montée inconnue après La Redoute promet d’ajouter du piquant aux derniers kilomètres de la course. En enchainant avec la Côte des Forges et la montée finale de Roche-aux-Faucons. Evenepoel a déclaré être impatient de défendre sa victoire à Liège-Bastogne-Liège et de courir sur ses terres. Il admet cependant que Tadej Pogačar sera l’un des principaux favoris de la course. Néanmoins, il se montre confiant en affirmant être en excellente forme et prêt à tout donner lors de cette course majeure.

25 équipes, les principaux engagés sur Liège-Bastogne-Liège 2023 :

Allemagne

Bora-Hansgrohe : Higuita (Col), Jungels (Lux), Vlasov (Rus)

Australie

Team Jayco AlUla : Sobrero (Ita), Craddock (Usa)

Bahreïn

Bahrain-Victorious : Mohoric (Slo), Landa (Esp), Poels (Ned)

Belgique

Soudal Quick-Step : Evenepoel (Bel), Van Wilder (Bel), Alaphilippe (Fra)

Lotto Dstny : Kron (Dan), Van Gils (Bel)

Intermarché-Circus-Wanty : Calmejane (Fra), Costa (Por), Zimmermann (All)

Alpecin-Deceuninck : Kragh Andersen (Dan), Hermans (Bel)

Team Flanders-Baloise : Braet, Bonneu (Bel)

Bingoal WB : Teugels, Meens (Bel)

Émirats Arabes Unis

UAE Team Emirates : Pogacar (Slo), Hirschi (Sui), Grossschartner (Aut), Ulissi (Ita)

Espagne

Movistar Team : Mas, Aranburu (Esp)

Equipo Kern Pharma : Adria, Garcia (Esp)

États-Unis

Trek-Segafredo : Sjkelmose (Dan), Mollema (Ned), Ciccone (Ita), Lopez (Esp)

EF Education-Easypost : Healy (Irl), Powless (Usa), Chaves (Col)

France

AG2R-Citroën : Cosnefroy, Paret-Peintre (Fra), O’Connor (Aus)

Groupama-FDJ : Gaudu, Madouas, Grégoire (Fra)

Cofidis : Lafay, Martin (Fra), Jes.Herrada, I.Izagirre (Esp)

Team Arkea-Samsic : Barguil, Louvel (Fra)

TotalEnergies : Ferron, Grellier, Burgaudeau (Fra)

Grande-Bretagne

Ineos Grenadiers : Pidcock (Gbr), Kwiatkowski (Pol), Sivakov (Rus)

Israël

Israel-Premier Tech : Woods (Can), Impey (RSA)

Kazakhstan

Astana Qazaqstan Team : De la Cruz (Esp), Lutsenko (Kaz)

Norvège

Uno-X Pro Cycling Team : Johannessen (Nor)

Pays-Bas

Jumbo-Visma : Benoot (Bel), Valter (Hon)

Team DSM : Bardet (Fra)

La 109e édition de Liège-Bastogne-Liège promet donc un duel à suivre entre les favoris Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, mais avec de nombreux prétendants prêts à saisir leur chance.