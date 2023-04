Le quatrième monument de la saison, Liège-Bastogne-Liège, a lieu ce dimanche. Voici le parcours et les favoris de la Doyenne des classiques.

La 109ème édition de la Doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, a lieu ce dimanche 23 avril. Il s’agit du quatrième monument de la saison et de la dernière classique du printemps. L’an dernier, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) s’était imposé devant Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma) pour un podium 100% belge. Cette année, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sera le grand favori.

Le parcours de Liège-Bastogne-Liège 2023

Les coureurs s’élanceront pour 258 kilomètres de course entre Liège, Bastogne avant de revenir à Liège pour l’arrivée. Dans les 40 derniers kilomètres, l’enchaînement des ascensions devrait favoriser les attaques avec la mythique côte de la Redoute, suivie de la côte des Forges avant la Roche-aux-Faucons à moins de 15 kilomètres de l’arrivée.

Yvon Caër, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Au sortir de la Flèche Wallonne, nous abordons ce Monument qu’est Liège-Bastogne-Liège avec confiance et humilité. Sur les routes ardennaises, notre collectif a montré une belle homogénéité et les garçons ont tous été solidaires. La Doyenne est une épreuve exigeante et pour être présent dans le final, il faudra montrer un état d’esprit similaire sur les 258 kilomètres de course. En terminant dixième mercredi, Warren a retrouvé un peu de confiance qui lui manquait en ce début de saison. Avant de s’envoler pour le Giro, je sais qu’il aura à cœur de bien faire et de signer une belle performance. »

Les favoris de Liège-Bastogne-Liège 2023

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Le Slovène sera le grand favori.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Vainqueur l’an dernier, il tentera de conserver sa victoire.

Ben Healy (EF Education-EasyPost)

2ème de l’Amstel, l’Irlandais est en grande forme.









Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers)

Le vainqueur des Strade Bianche sera à surveiller.

David Gaudu (Groupama-FDJ)

3ème en 2021, le Breton aime cette course.

Andreas Kron (Lotto Dstny)

Le Danois sera l’un des outsiders.

Alexey Lutsenko (Astana Qzaqstan Team)

Vainqueur du Tour de Sicile, le Kazakh est en forme.

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

Il sera co-leader de l’équipe avec David Gaudu.

Dylan Teuns (Israel – Premier Tech)

6ème l’an passé, le puncheur belge sera l’un des hommes à suivre.

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)

Sera-t-il en capacité de jouer la victoire ? Réponse dimanche.

Comment suivre Liège-Bastogne-Liège 2023 ?

La course sera diffusée en direct sur France 3 eu Eurosport.