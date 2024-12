La nouvelle équipe de Julian Alaphilippe, Tudor Pro Cycling Team, a annoncé un nouveau partenariat avec Red Bull.

Tudor Pro Cycling a officialisé, ce mercredi, un tout nouveau partenariat avec Red Bull. En s’associant à l’équipe jeune et dévouée de Tudor Pro Cycling, Red Bull renforce son engagement envers le monde en évolution du cyclisme sur route, après avoir rejoint l’équipe Bora-Hansgrohe avant le dernier Tour de France. En plus de Tudor Pro Cycling, la marque de montres Tudor et Red Bull ont travaillé ensemble sur de nombreux projets au cours des dernières années, notamment Visa Cash App Racing Bulls en Formule 1 et Alinghi Red Bull Racing en course de yachts de compétition. Ce partenariat positionne Red Bull comme partenaire officiel de Tudor Pro Cycling Team en matière de boissons énergisantes.

Le PDG de Tudor Pro Cycling Team, Raphael Meyer :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Tudor Pro Cycling comme partenaire officiel de boissons énergisantes et nous sommes impatients de poursuivre notre voyage ensemble. »