À 20 ans, Jan Christen a décidé de prolonger son contrat avec la formation UAE Team Emirates jusqu’en 2030.

L’UAE Team Emirates XRG a conclu un accord avec Jan Christen qui le verra sous les couleurs d’UAE jusqu’en 2030, à l’image de son leader, Tadej Pogacar. Le Suisse de 20 ans a connu une première saison complète réussie avec l’équipe après avoir rejoint l’équipe fin 2023. Après une carrière exceptionnelle en tant que junior et U-23, Christen a fait une transition en douceur vers le World Tour, avec trois victoires professionnelles lors de sa première saison complète et un rôle clé en tant que coéquipier dans certaines des plus grandes victoires de l’équipe, comme le Tour de Lombardie.

Mauro Gianetti (directeur général de l’équipe) :

« Nous sommes très excités et heureux que Jan continue dans l’équipe pendant de nombreuses années à venir. C’est un grand talent et nous pensons qu’il a la bonne attitude et les qualités pour continuer sa progression avec nous. Au cours de sa première année, il a montré sa capacité à gagner, mais aussi à faire partie d’une équipe et à travailler en équipe, ce qui est une qualité très importante pour nous. Nous voulons le voir continuer à se développer à la fois en tant que coureur et en tant que personne. »

Jan Christen :

« Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec l’équipe UAE Team Emirates XRG jusqu’en 2030. Je suis très reconnaissant envers l’équipe pour la confiance qu’elle m’a témoignée. L’opportunité d’être dans cet environnement qui m’a été incroyablement favorable – à la fois sur et en dehors du vélo – est un véritable privilège et je le vois comme l’endroit idéal pour me développer en tant que coureur et franchir les prochaines étapes de ma carrière. J’apprends encore tous les jours auprès des meilleurs coéquipiers possibles et je profite autant que possible de ce qui m’attend, les pieds sur terre et avec beaucoup d’enthousiasme pour ce qui va arriver. Je suis convaincu que je ferai de grands pas en avant dans les années à venir et que j’atteindrai mes grands objectifs avec l’équipe. »