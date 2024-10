Tadej Pogacar a prolongé pour de six saisons de plus chez UAE Team Emirates. Le champion du monde est désormais sous contrat jusqu’en 2030.

UAE Team Emirates, sacrée meilleure équipe UCI World Tour pour la deuxième année consécutive, vient d’annoncer la prolongation de contrat de Tadej Pogacar avec l’équipe jusqu’en 2030. Depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2019, Pogacar a accumulé 88 victoires dans les classements généraux, les courses par étapes et les classiques d’un jour. Le Slovène a connu une saison 2024 sans précédent. La superstar slovène a remporté des victoires au Tour de France et au Tour d’Italie, ainsi que des victoires notables en un jour aux Strade Bianche, Liège-Baston-Liège et Il Lombardia pour n’en citer que quelques-unes, en plus de devenir champion du monde UCI à Zurich.

We are incredibly proud to have been crowned UCI World Tour Best Team for the second time after achieving a total of 81 wins in 2024🙌 Congratulations to the entire team for an incredibly special season!🥇🏆🇦🇪#WeAreUAE pic.twitter.com/cFzqRFrAQz — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 21, 2024

Tadej Pogacar :

« Je suis extrêmement fier de prolonger mon aventure ici chez UAE Team Emirates. Cette équipe est devenue ma maison ces cinq dernières années et je ne peux vraiment pas m’imaginer ailleurs. Les meilleurs moments de ma carrière se sont produits chez UAE Team Emirates et cela témoigne de la contribution de tout le personnel, de la direction, des coéquipiers et des partenaires qui me permettent tous de performer au plus haut niveau. Je suis vraiment impatient pour l’avenir. Cette équipe me donne les meilleures chances de me battre pour la victoire et c’est exactement ce que j’ai pour objectif de faire. »

Mauro Gianetti, PDG UAE Team Emirates :

« C’est un sentiment incroyable de pouvoir annoncer cette prolongation de contrat pour Tadej Pogacar, le leader de notre équipe et le meilleur cycliste du monde. Tadej a rejoint l’équipe à l’âge de 20 ans, un jeune homme ambitieux, et nous l’avons vu s’épanouir en devenant champion du Giro d’Italie, du Tour de France et du monde cette saison. Son talent est évident pour tout le monde, mais il est également l’un des cyclistes les plus travailleurs et les plus dévoués du peloton. Tadej mérite tout son succès et je suis ravi qu’il reste avec nous pour de nombreuses années à venir ».