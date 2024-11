Nairo Quintana a prolongé une année supplémentaire avec la formation Movistar, avec qui il disputera sa dixième saison.

Nairo Quintana continuera de porter le maillot de la formation Movistar en 2025 dans le but de continuer à se battre dans chaque compétition, en apportant toute son expérience et en gagnant le plus de points possible pour l’équipe. Cette saison, le natif de Boyacá n’a pas pu éviter plusieurs chutes qui ont affecté ses performances, mais il a réussi à clôturer la saison avec 69 jours de compétition. Pour 2025, le Colombien espère faire un saut qualitatif avec plus de régularité.

✍️💙 Confirmamos la renovación de 🇨🇴 @NairoQuinCo para 2025. 🦅 El Cóndor de Cómbita sumará su décima temporada con la escuadra de Telefónica. 🗒️ Nota de prensa con declaraciones → https://t.co/FtxpKwdVbA#RodamosJuntos I @Telefonica I @MovistarCo pic.twitter.com/vNQJ0LLLJp — Movistar Team (@Movistar_Team) November 14, 2024

Nairo Quintana :

« 2024 a été une bonne année. Personnellement, j’ai eu quelques déboires tout au long de la saison, à commencer par le COVID, suivi d’une fracture du sternum, puis d’une fracture du métacarpien de la main droite. Ces incidents, ainsi que quelques chutes supplémentaires, m’ont empêché d’être à 100 % dans les moments clés, mais nous avons pu nous relever et faire une rapide rééducation pour aider l’équipe. Le renouvellement pour 2025 vise à obtenir une meilleure continuité et à soutenir Enric autant que possible dans les courses de trois semaines. »