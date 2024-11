La formation Movistar vient de prolonger le contrat de cinq coureurs de son effectif jusqu’en 2028.

Après Nairo Quintana, qui portera toujours les couleurs de la Movistar en 2025, l’équipe espagnole vient d’annoncer une vague de prolongation de contrat ce jeudi. Cinq coureurs de l’effectif ont prolongé jusqu’en 2028. Parmi eux, Ivan Romeo, champion du monde CLM chez les Espoirs cette année. Pelayo Sanchez, vainqueur d’étape sur le Giro devant Julian Alaphilippe, Jon Barrenetxea, vainqueur du Circuit de Getxo, Carlos Canal, 4ᵉ des championnats d’Espagne, mais aussi Javier Romo, 12ᵉ du Critérium du Dauphiné.

Ivan Romeo :

« Je suis ravi de renouveler mon contrat avec l’équipe pour quatre années supplémentaires. Ces deux dernières saisons avec Movistar Team ont été un grand pas en avant pour moi, grâce à la confiance que l’équipe m’a témoignée dès le début. Ils m’ont fourni les outils et les opportunités pour m’épanouir sans me mettre la pression, et ils m’ont soutenu à chaque étape du parcours. Je sais dans quelle direction je veux continuer à progresser, et l’équipe aussi. C’est l’équipe dont j’ai toujours rêvé de faire partie, et je suis très reconnaissant et prêt à aider. J’ai vraiment hâte de commencer la saison 2025, que je prépare avec beaucoup d’attention ».

Pelayo Sanchez :

🐧2⃣0⃣2⃣8⃣ ‼️

✍️ 💙 Hoy jueves confirmamos la ampliación de contrato de Jon Barrenetxea, Carlos Canal, Iván Romeo, Javier Romo y Pelayo Sánchez con Movistar Team hasta el año 2028. 🗒️ Nota de prensa con declaraciones → https://t.co/w7oZfHYDkp#RodamosJuntos I @movistar_es I… pic.twitter.com/lBclszc80w — Movistar Team (@Movistar_Team) November 21, 2024

« Je suis très heureux et reconnaissant de continuer avec l’équipe Movistar jusqu’en 2028. Mon adaptation au cours de cette première année a été parfaite, malgré les défis auxquels j’ai été confronté, comme mon accident à l’Amstel Gold Race en avril. Je suis impatient de récompenser la confiance que l’équipe m’a accordée sur la route. Avec le groupe incroyable que nous avons, je suis sûr que nous connaîtrons de nombreux succès et j’espère apporter beaucoup à l’équipe. »