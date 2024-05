Pelayo Sanchez (Movistar Team) a remporté, ce jeudi, la 6ᵉ étape du Giro d’Italia. Après une longue bataille pour prendre l’échappée, sept coureurs parviennent à s’extirper du peloton avec Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Andrea Vendrame (Décathlon AG2R La Mondiale), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Luke Plapp (Jayco-AlUla) et Pelayo Sanchez.

Dans le deuxième secteur empierré du jour, Luke Plapp, Julian Aplaphilippe et Pelayo Sanchez attaquent à l’avant. Le trio de tête ne sera plus jamais revu par les poursuivants et le peloton. Au sprint, c’est Pelyao Sanchez qui s’impose devant Julian Alaphilippe et Luke Plapp. Le groupe des favoris franchit la ligne à 29″ du vainqueur.

La réaction de Pelayo Sanchez :

« C’était une journée vraiment difficile. Toutes les équipes voulaient être devant parce qu’il y avait de bonnes chances pour l’échappée, donc ça a été un début d’étape vraiment dur et fou, mais nous avons attendu notre chance. Julian Alaphilippe a attaqué dans la dernière montée, j’ai essayé de le suivre, c’était vraiment dur, je savais que j’étais rapide, mais c’était Alaphilippe, donc j’étais évidemment un peu nerveux. Je me suis battu avec lui, mais je suis resté convaincu que j’avais aussi ma chance et, heureusement, je pouvais gagner. Julian est une de mes idoles. Être dans l’échappée avec lui était un honneur, mais le battre est quelque chose de spécial dont je me souviendrai toujours. C’est fou de gagner ma première étape du Grand Tour dès la première semaine du Giro ».

Le classement de la 6ᵉ étape du Giro d’Italia

Pelayo Sanchez Julian Alaphilippe Luke Plapp

