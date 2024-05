Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce vendredi, la 7ᵉ étape du Giro d’Italia. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 40,6 km entre Foligno et Perugia, le Slovène a signé le meilleur temps en 51:44″, à plus de 47 km/h de moyenne. Alors que Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) avait le meilleur temps aux deux premiers points intermédiaires, le Slovène a fait la différence dans la difficulté finale menant à Perugia.

Sur la ligne, le maillot rose s’impose devant le champion d’Italie Filippo Ganna, +17″ et Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), +49″. 8ᵉ de l’étape à 1:49″ du Slovène, Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) s’empare de la 2ᵉ place du classement général à 2:36″ devant Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) qui point désormais à 2:46″ du maillot rose.

🇸🇮 @Tamaupogi extends his lead in both the Maglia Rosa and Maglia Azzurra classification 🇮🇹 @MilanJonathan_ retains Ciclamino 🇦🇺 And @LucasPlapp moves into the Maglia Bianca #GirodItalia pic.twitter.com/ZEH1LwiQa9 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2024

La réaction de Tadej Pogačar :

« Depuis l’année dernière, nous avons un nouveau vélo de contre-la-montre. J’ai changé de position et j’ai essayé de travailler là-dessus pour être à l’aise sur le vélo. Je m’attendais à ce que Geraint Thomas et Dani Martinez soient plus proches, mais il reste encore un long chemin jusqu’à Rome. Nous n’avons pas encore commencé les véritables étapes de montée. Tout le monde va essayer d’attaquer de loin, à la recherche d’opportunités, donc, ce sera vraiment difficile de contrôler la course dans les prochains jours jusqu’à la fin. J’ai une équipe super forte, tout le monde est en bonne forme et fait un super bon travail. J’apprécie d’avoir la Maglia Rosa, c’est fantastique de courir avec ».

Le classement de la 7ᵉ étape du Giro d’Italia

Tadej Pogačar Filippo Ganna Magnus Sheffield

