Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) est devenu, ce jeudi, champion d’Italie du contre-la-montre pour la deuxième année consécutive.

Filippo Ganna portera le maillot de champion d’Italie du contre-la-montre une année de plus. Le rouleur italien s’est montré le plus rapide au terme des 25,7 km vallonnés du parcours. Il devance Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), +24″ et Matteo Sobrero (Team Jayco-AlUla), +30″. Après 2019, 2020 et 2022, Filippo Ganna devient champion d’Italie du contre-la-montre pour la quatrième fois de sa carrière et signe sa deuxième victoire de la saison.

🇮🇹🏆 Congratulations to @GannaFilippo who wins the Italian National Time Trial title for a fourth time in the last five seasons 👊👏👊👏 pic.twitter.com/mdz2Em4TFv — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 22, 2023

Le classement des championnats d’Italie du CLM