Pas suffisamment remis de sa chute survenue mercredi, Christophe Laporte n’a pas pris le départ de la 8ᵉ étape du Giro d’Italia.

Les ennuis s’enchainent pour Christophe Laporte depuis le début de saison. Après avoir manqué une partie des classiques, le champion d’Europe vient de quitter les routes du Tour d’Italie ce samedi. Pas suffisamment remis de sa chute survenue mercredi, le coureur de la Team Visma | Lease a Bike n’a pas prirs le départ de la 8ᵉ étape. Après l’abandon de Robert Gesink, la formation néerlandaise perd un nouveau coureur et se retrouve désormais à six.

