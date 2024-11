Christopher Froome et Alberto Contador vont se retrouver lors d’un événement historique pour le cyclisme virtuel sur Bkool.

Le duo de légendes s’affronte pour la dernière fois ce lundi à 18 h 30 sur Bkool, revivant l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du cyclisme. Chris Froome et Alberto Contador sont deux des plus grandes légendes du cyclisme de ces dernières années. Leurs légendaires batailles en montagne ont donné naissance à une saine rivalité qui nous a laissé des moments inoubliables. Ce lundi, le duel qui a marqué une ère du cyclisme moderne sera ravivé grâce au cyclisme virtuel. Les deux légendes s’affronteront lors d’une course spéciale dans le simulateur Bkool.

Concrètement, l’événement aura lieu à 18 h 30 CET le lundi 25 novembre. Il aura la particularité que, cette fois-ci, les stars ne seront pas accompagnées de leurs équipes professionnelles respectives, mais que des centaines de cyclistes amateurs feront partie du peloton. Tout le monde peut participer à ce Group Ride historique depuis chez soi, au guidon d’un smart bike ou d’un vélo intelligent sur la plateforme cycliste virtuelle Bkool. La participation est entièrement gratuite et accessible à tous pendant la période d’essai de 30 jours.

« Je suis ravi que nous nous rencontrions à nouveau »

Le Group Ride parcourra une étape du Giro d’Italia Virtual 2024, donnant lieu à un autre événement cycliste marquant : jamais auparavant Chris Froome et Alberto Contador n’ont uni leurs forces dans la Corsa Rosa. Ángel Luis Fernández, responsable du marketing chez Bkool, a déclaré : « Il s’agit de l’événement le plus important de l’histoire de Bkool et de tout le cyclisme virtuel. Réunir deux légendes du cyclisme de cette envergure, qui ont été les vedettes d’une rivalité historique, les faire s’affronter et offrir à n’importe quel fan la possibilité de rouler à leurs côtés, c’est quelque chose d’unique ».

Pour Alberto Contador, il s’agit également d’un moment très spécial : « Les batailles contre Chris ont toujours été très dures. Ce qui m’a le plus surpris, ce sont ses attaques finales, après un travail acharné de la part de Sky. Je suis ravi que nous nous rencontrions à nouveau, cette fois à Bkool ». Chris Froome a commenté : « C’est génial de commencer l’entraînement d’intersaison avec une compétition amicale sur BKOOL, et encore mieux avec mon vieux rival Alberto Contador ! Nous nous sommes récemment rencontrés à Miami et il a toujours l’air en grande forme, alors je ne doute pas qu’il n’aura pas la vie facile avec moi. »