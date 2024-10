Alors que la saison de cyclisme vient de s’achever il y a quelques jours, voici nos tops et nos flops de l’année 2024.

Nos tops :

Matteo Jorgenson

Déjà présent dans nos tops à l’issue de la saison dernière, l’Américain a franchi un nouveau palier depuis son arrivée chez Visma | Lease a Bike. Sur les classiques en début de saison, l’Américain s’est parfaitement intégré à l’effectif. 5ᵉ de l’E3 Saxo Classic, puis vainqueur d’À Travers la Flandre en solitaire après la chute de Wout van Aert, Jorgenson a démontré toute sa polyvalence.

Vainqueur de Paris-Nice devant Remco Evenepoel puis 2ᵉ du Critérium du Dauphiné derrière Primoz Roglic, Jorgenson a prouvé qu’il était capable de jouer la gagne sur les plus grandes courses du calendrier. 8ᵉ du Tour de France après avoir épaulé son leader Jonas Vingegaard, Jorgenson a connu une fin de saison plus discrète.

Ben O’Connor

Ben O’Connor a lancé sa saison 2024 de la plus belle des manières en remportant le Tour de Murcie en solitaire. Quelques jours plus tard, l’Australien est passé tout proche de remporter l’UAE Tour, avant de terminer finalement 2ᵉ derrière Lennert Van Eetvelt. 5ᵉ de Tirreno-Adriatico, 2ᵉ du Tour des Alpes, O’Connor a conclu sa première partie de saison en prenant la 4ᵉ place du Giro.

Sur La Vuelta, O’Connor a longtemps porté le maillot rouge avant de prendre la deuxième place du classement général final, derrière Primoz Roglic. Sur les mondiaux, il a empoché la médaille d’or sur le relais mixte avant de devenir vice-champion du monde derrière Pogacar. À 28 ans, O’Connor a réalisé la plus belle saison de sa carrière, lui qui va rejoindre la Jayco-AlUla en 2025.

Marc Hirschi

Avec neuf victoires cette année, Marc Hirschi a réalisé, lui aussi, une très grande saison 2024. Vainqueur de la Faun Drôme Classic ou encore 2ᵉ de l’Amstel Gold Race, le Suisse a surtout performé en deuxième partie de l’année. Vainqueur du classement général sur le Czech Tour, Hirschi a pris la 16ᵉ place des Jeux Olympiques.

Le coureur de la formation UAE Team Emirates a ensuite enchainé cinq victoires consécutives en ayant remporté la Clasica San Sebastian, la Bretagne Classic puis trois classiques italiennes. 6ᵉ des championnats du monde à domicile, Hirschi va rejoindre la formation Tudor Pro Cycling Team en 2025, aux côtés de Julian Alaphilippe.

Biniam Girmay

À 24 ans, Biniam Girmay a réalisé la meilleure saison de sa carrière jusqu’à présent. Régulier tout au long de la saison, l’Érythréen n’a pas été le sprinter le plus prolifique de l’année (cinq victoires), mais a répondu présent dans les grands rendez-vous. En juillet, Girmay a brillé sur les routes du Tour de France, avec trois victoires d’étape et un maillot vert à la clé.

Vainqueur de la Surf Coast Classic en tout début de saison, du Circuit Franco-Belge en mai, 3ᵉ de la Bemer Cyclassics ou encore 2ᵉ du GP Cycliste de Québec derrière Arnaud De Lie, Girmay a enchainé les belles performances, lui permettant d’intégrer le top 10 du classement UCI World Tour individuel.

Stephen Williams

Dès janvier, Stephen Williams a été performant en remportant une étape et le classement général du Tour Down Under, première course de la saison. Mi-avril, le Britannique s’est illustré en remportant la Flèche Wallonne au terme d’une course dantesque, marquée par la pluie et le froid.

Après un Tour de France où il n’a pas réussi à trouver l’ouverture, Stephen Williams a disputé le Tour de Grande-Bretagne au mois de septembre. Après avoir remporté deux étapes, le natif d’Aberystwyth s’est également offert le classement général, décrochant ainsi sa sixième et dernière victoire de la saison.

Nos flops :

Simon Yates

Après une saison 2023 réussie, Simon Yates a eu plus de ma à s’illustrer cette année. Malgré un bon début de saison en ayant notamment remporté une étape et le classement général du Saudi Tour, la Britannique a été plutôt discret. Sur le Tour de France, alors qu’il avait pris la 4ᵉ place l’an dernier, le natif de Bury a terminé 12ᵉ, an ayant toutefois pris la 2ᵉ place à Superdévoluy ou encore 3ᵉ à Isola 2000.

La fin de saison du coureur de la Jayco-AlUla n’a pas été plus convaincante, avec une 5ᵉ place sur le Tour d’Émilie ou encore une 12ᵉ place sur le GP Cycliste de Montréal. À 32 ans, Simon Yates va rejoindre la Visma | Lease a Bike, pour épauler Jonas Vingegaard sur les Grands Tours, mais aussi avoir sa chance sur certaines courses, à l’image de son frère Adam chez UAE Team Emirates.

Felix Gall

Après l’année de la révélation en 2023, Felix Gall a connu une saison plus délicate. Malgré des premiers résultats solides (4ᵉ Faun-Ardèche Classic, 9ᵉ Paris-Nice, 5ᵉ Classic Grand Besançon Doubs, 4ᵉ Tour du Jura), l’Autrichien n’est pas parvenu à lever les bras cette année. Sur le Tour de Suisse et le Tour de France, là où il avait brillé en 2023, il a pris, respectivement, la 10ᵉ et la 14ᵉ place du classement général.

En troisième semaine de la Grande Boucle 2023, Gall affichait un niveau impressionnant, capable de suivre Pogacar et Vingegaard sur les pentes du Markstein notamment. Cette année, ça a été plus difficile pour le coureur de la Décathlon AG2R La Mondiale. Sur La Vuelta, c’est Ben O’Connor qui a pris le rôle de leader tandis que Felix Gall n’a jamais semblé en mesure de jouer la gagne.

Jai Hindley

Ses premiers résultats laissaient présager une belle saison pour Jai Hindley, mais 2024 a été une année compliquée pour l’Australien. 5ᵉ du Tour de la Communauté de Valence puis 3ᵉ de Tirreno-Adriatico derrière Jonas Vingegaard et Juan Ayuso, l’Australien n’a signé que deux top 10 ensuite sur le reste de la saison, bien loin de ses ambitions.

Vainqueur du Giro 2022 et 7ᵉ du Tour de France 2023 après avoir porté le maillot jaune, Hindley n’était pas le leader de la Red Bull Bora-Hansgrohe sur la Grande Boucle cette année, avec la présence de Roglic. Mais après l’abandon du Slovène, il a tenté de se glisser dans les échappées en troisième semaine, ne parvenant pas à suivre le rythme des Carapaz et Jorgenson entre autres.

Fabio Jakobsen

La première saison de Fabio Jakobsen sous les couleurs de la dsm-firmenich PostNL a été difficile. Après six ans sous les ordres de Patrick Lefevere chez Quick-Step, le Néerlandais a quitté le Wolfpack fin 2023. Cette annnée, Jakobsen n’a levé les bras qu’à une reprise, sur la 1ʳᵉ étape du Tour de Turquie.

Transparent sur le Giro, qu’il a abandonné à mi-course, Jakobsen n’a pas connu beaucoup plus de réussite sur le Tour de France. 7ᵉ puis 5ᵉ d’étape, le Néerlandais a, là aussi, quitté la Grande Boucle à mi-parcours. À 28 ans, le sprinter tentera de retrouver son meilleur niveau en 2025, lui qui est sou contrat jusqu’en 2026 avec la dsm-firmenich PostNL.

Rémi Cavagna

Comme Fabio Jakobsen, Rémi Cavagna a décidé de quitter la Soudal Quick-Step pour un nouveau challenge. Mais cette première saison avec la Movistar n’a pas été celle escomptée pour l’Auvergnat. Entre son intégration difficile, mais aussi des changements de programme, le rouleur français était bien loin de son meilleur niveau.

Il ne compte d’ailleurs qu’un top 10 à son actif cette année, c’était lors des championnats de France du CLM, où il a échoué à la 4ᵉ place. Cavagna a décidé de mettre fin à son contrat avec l’équipe espagnole. Le rouleur français va tenter se retrouver son meilleur niveau chez Groupama-FDJ, où il s’est engagé pour deux saisons.