La formation TDT-Unibet ProTeam va passer sous pavillon français en 2025 et devenir Unibet Tietema Rockets.

Après deux premières saisons réussies pour le TDT-Unibet ProTeam, l’UCI ProTeam continuera sous le nom d’Unibet Tietema Rockets. Unibet deviendra le premier sponsor titre de l’équipe pour les années à venir dans le cadre d’un nouveau partenariat mondial. À partir de 2025, les Unibet Tietema Rockets courront sous licence française UCI ProTeam. Avec une licence UCI Continental en 2023 et une licence UCI ProTeam en 2024, TDT-Unibet est passée à un niveau supérieur et compte bien continuer de progresser pour atteindre son grand objectif : obtenir une invitation pour participer au Tour de France.

We’ve got some BIG news to share… 🚀 Time to blast off! — Tour de Tietema (@tourdetietema) October 17, 2024

Bas Tietema, propriétaire de l’équipe :

« Notre objectif est d’être la meilleure équipe à suivre pour les fans de cyclisme du monde entier. Avec la nouvelle identité des Rockets, nous faisons un grand pas en avant dans la création d’une organisation durable et, espérons-le, accélérons notre croissance en tant qu’équipe. Chaque équipe cycliste démarre avec un rêve, le Tour de France. Nous travaillons depuis longtemps à la réalisation de ce rêve et avons probablement déjà dépassé les attentes de beaucoup. Nous sommes très fiers du développement réalisé jusqu’à présent et nous faisons désormais un grand pas vers la réalisation de ces rêves ».