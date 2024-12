Lotto Dstny et Vermarc Sport viennent de présenter la tenue de course de l’équipe 2025, qui évoluera en rouge et noir.

Ce mercredi matin, la formation Lotto Dstny a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2025, avec Vermarc Sport, partenaire de l’équipe depuis 2004. Ce nouveau maillot presque entièrement rouge a été conçu mettant en valeur l’histoire de l’équipe. Dstny, partenaire titre de l’équipe qui va arrêter à la fin de l’année, disparait du maillot, tout comme la bande bleu clair qui était présente ces dernières saisons.

An early Christmas present 👀🎁💥 pic.twitter.com/KTgEDMiKcv — Lotto Dstny (@lotto_dstny) December 18, 2024

Kenny Provyn, directeur commercial Lotto Dstny :

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle tenue de course. Le design reflète les 40 ans de Lotto dans le cyclisme, avec une ambiance rétro et ludique. C’est une étape importante d’avoir la Loterie Nationale avec nous depuis si longtemps en tant que partenaire à vie, pour laquelle nous voulions créer une tenue qui nous ramène dans le temps, mais qui soit en même temps tendance, rapide et nouvelle. »

Photos : Brecht Steenhouwer