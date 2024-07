Après deux ans et demi de collaboration, Dstny cessera d’être sponsor principal de la formation Lotto à la fin de la saison 2024.

Dstny ne sera plus le sponsor principal du Lotto Dstny à la fin de cette saison. Après deux ans et demi dans le peloton, le sponsor et l’équipe belge vont se séparer. Lotto reste cependant une présence bien établie dans le peloton et continue de construire vers un avenir radieux en ayant prolongé le contrat de Maxim Van Gils, Lennert van Eetvelt ou encore Arnaud De Lie. L’équipe Lotto Dstny Development Team a également remporté le Giro Next Gen avec le très prometteur Jarno Widar.

Stéphane Heulot, PDG de Lotto Dstny :

« Nous avons sécurisé tous nos talents pour l’avenir, ce qui était notre priorité absolue. L’enthousiasme de la jeunesse, des courses attractives et le fait d’être le challenger des grandes équipes resteront donc partie de l’ADN de l’équipe dans les saisons à venir. De plus, je tiens à souligner qu’en coulisses, il y a eu une excellente coopération au fil des saisons. Les décisions cruciales ont toujours été prises par le conseil d’administration en consultation mutuelle et dans une confiance mutuelle. »

Karel Van Eetvelt, président de Lotto Dstny :

« Le départ de Dstny n’est pas préoccupant. Diverses discussions ont lieu pour assurer l’avenir de notre équipe, et un travail acharné est effectué. La Loterie Nationale reste notre principal partenaire, nous ayant déjà soutenu dans des moments difficiles. Nous sommes déterminés à continuer de bâtir sur les bases solides dont nous disposons aujourd’hui. En tant qu’équipe la plus ancienne du peloton, avec 40 ans d’histoire riche, nous avons vu des partenaires aller et venir. Cela fait partie du cyclisme. Avec Orbea, nous avons conclu un accord international à long terme et nos autres partenaires, listés au bas de cette déclaration, croient en la force de l’équipe et veillent à ce que nos fondations restent solides. Nous tenons à remercier sincèrement Dstny pour son soutien et sa confiance dans l’équipe au cours des deux dernières années et demie ».