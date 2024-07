Paul Penhoët vient de prolonger son contrat jusqu’en 2026 au sein de la formation Groupama-FDJ.

Présent aux côtés de la structure Groupama-FDJ depuis 2020, Paul Penhoët renouvelle sa confiance auprès de l’équipe cycliste française. Auteur d’une belle saison en 2023, le sprinteur Francilien souhaite poursuivre sa progression au sein de Groupama-FDJ. Blessé durant de longs mois cette saison, le natif de Clamart entame une nouvelle partie de saison avec pour objectif : la victoire.

L’aventure lancée il y a 4 ans avec @groupamafdj_ct se poursuit. 🤩

🤝 Paul Penhoët prolonge jusqu’en 2026 ! 2-𝘺𝘦𝘢𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘤𝘵 𝘦𝘹𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘗𝘢𝘶𝘭 𝘗𝘦𝘯𝘩𝘰𝘦̈𝘵 ✍️ pic.twitter.com/ximHFWvxzO — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 27, 2024

Paul Penhoët :

« Cette prolongation de deux ans avec l’équipe est le signe d’une marque de confiance mutuelle et de fidélité. C’est l’équipe cycliste Groupama-FDJ qui m’a donné la chance d’entrer dans le milieu professionnel, c’est une suite logique de prolonger l’aventure ensemble. Pour les années à venir, je souhaite continuer ma progression, sur le plan physique, mais aussi sur le plan général d’un beau projet sportif tourné vers le sprint tout cela dans le but de m’imposer sur les plus grandes épreuves du calendrier. »

Philippe Mauduit :

« Auteur d’une superbe saison en 2023, Paul est un scorer, ralenti cette année par des blessures, on attend de lui qu’il s’impose au plus haut niveau. Dans les années à venir, Paul doit s’imposer comme une vraie référence française du sprint, c’est un coureur très rapide, très habile sur le vélo, il ne lâche jamais rien et va au bout des choses. Pour atteindre les objectifs les plus hauts, nous allons bâtir un groupe solide autour de lui ».