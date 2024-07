Le fabricant de vélos chinois XDS a décidé d’investir dans l’équipe Astana Qazaqstan Team pour une durée d’au moins cinq ans.

La grande entreprise chinoise XDS a décidé d’investir dans le cyclisme professionnel. Il s’agit XDS d’un des plus grands fabricants de vélos au monde, avec une capacité de production annuelle de 10 millions d’unités. La direction de l’entreprise a mené des négociations avec l’équipe kazakhe WorldTour Astana Qazaqstan Team lors du Grand Tour le plus prestigieux, le Tour de France. Le projet d’accord prévoit un investissement à long terme pour une durée d’au moins cinq ans. L’équipe kazakhe ne roulera donc sur des vélos de leur nouveau partenaire et non plus Wilier.

🇨🇳 NEWS XDS company invests in Astana Qazaqstan Team Read more: https://t.co/ebLbti9AFK#XDS #AstanaQazaqstanTeam — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) July 15, 2024

« Depuis 2022, nous avons commencé à chercher l’opportunité de nous impliquer dans le WorldTour. Nous avons eu beaucoup de chance de rencontrer l’équipe Astana Qazaqstan cette année au salon de Shanghai. Lors des discussions, nous étions sûrs qu’Astana était l’équipe que nous recherchions. Pour les saisons suivantes, XDS sera le renfort le plus solide de l’équipe. Nous veillerons à ce que l’équipe dispose d’un budget très suffisant et du meilleur support technique », a déclaré Yancong Tan, PDG de XDS.

Alexandr Vinokurov, directeur général de l’équipe Astana Qazaqstan :

« Nous recherchons avec diligence un investisseur capable d’amener l’équipe vers un nouveau niveau de développement. Nous sommes heureux que la direction de XDS partage pleinement nos objectifs et notre vision future du projet. Au cours des négociations, nous avons discuté de nombreux sujets et nos points de vue sur le développement de l’équipe ont complètement coïncidé. XDS est prêt à investir à long terme, qui comprendra, entre autres, un partenariat technique avec une nouvelle marque de vélos. Nous comprenons que l’équipe et l’ensemble du projet seront confrontés à des changements importants, mais nous y sommes prêts. Je suis très heureux de faire partie de ce projet et je regarde l’avenir avec beaucoup d’enthousiasme », a déclaré Alexandr Vinokurov, directeur général de l’équipe Astana Qazaqstan.