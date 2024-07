Arrivée en 2022 chez Cofidis, Ion Izagirre a prolongé pour une saison supplémentaire au sein de l’équipe nordiste.

Ion Izagirre portera toujours les couleurs de la Cofidis en 2025. À 35 ans, le Basque a prolongé con contrat d’une saison avec la formation de Cédric Vasseur. Arrivé en 2022, Ion Izagirre a levé les bras à trois reprises ces deux dernières saisons, dont une victoire acquise sur les routes du Tour de France l’an dernier.

Ion Izagirre :

« Je suis vraiment très heureux de continuer au sein de l’équipe. Je suis content d’être ici, de la confiance qu’on me porte et je prends plaisir à endosser ce maillot à chaque course. Toutes mes victoires sont des grands moments, mais la plus spéciale, c’était chez moi au Tour du Pays-Basque (6e étape, 2022). Je m’étais imposé devant toute ma famille et mes amis, c’était vraiment spécial. Le succès au Tour de France l’an dernier est aussi un moment très fort pour moi et pour toute l’équipe. Mon rêve, c’est de gagner une nouvelle fois sur la Grande Boucle pour faire briller Cofidis. Et on va tout faire pour y arriver ces prochains jours ».

Cédric Vasseur, manager général de la Cofidis :

« On est ravis de poursuivre l’aventure avec Ion qui a déjà beaucoup apporté à l’équipe Cofidis. Il a parfaitement trouvé sa place au sein du collectif. Ion est capable de lever les bras sur n’importe quelle grande course du calendrier. C’est aussi un capitaine de route exemplaire pour l’ensemble de l’équipe. Il place son expérience au service du collectif. En s’imposant sur le Tour de France l’an dernier, il a contribué à redonner des couleurs à l’équipe Cofidis. Nul doute que Ion saura encore exprimer tout son talent dans un avenir proche ! »