Devenu l’un des meilleurs rouleurs au monde, Joshua Tarling a prolongé son contrat au sein de l’équipe Ineos Grenadiers jusqu’en 2027.

Joshua Tarling vient de prolonger jusqu’en 2027 avec Ineos Grenadiers. Arrivé en 2023 au sein de la formation britannique, la Galois a vite montré ses talents de rouleurs en terminant 3ᵉ des championnats du monde du CLM avant de devenir champion d’Europe de la discipline. À 20 ans seulement, Tarling a prolongé jusqu’en 2027 et sera l’un des favoris de l’épreuve CLM des JO 2024.

Josh Tarling 🤝 2⃣0⃣2⃣7⃣

We’re thrilled to announce that Josh will race as a Grenadier until the end of 2027 after signing a new multi-year deal 🙌 pic.twitter.com/4u2dYRhZgl

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 15, 2024