Joshua Tarling (Grande-Bretagne) a remporté, ce mercredi, le contre-la-montre des championnats d’Europe. 3ᵉ des derniers championnats du monde, le Britannique de 19 ans a de nouveau réalisé une performance XXL en bouclant les 29,5 km du tracé en 31:31″, à près de 57 km/h de moyenne. Il devance le champion d’Europe 2022 Stefan Bisseger (Suisse), +42″ et Wout Van Aert (Belgique), +43″. Alors qu’il occupait la troisième place aux deux points intermédiaires, Stefan Küng (Suisse) a heurté une barrière et a chuté dans le final. Le coureur de la Groupama-FDJ a tout de même terminé 11ᵉ, le visage en sang. À 19 ans, Tarling signe sa troisième victoire chez les professionnels après son titre de champion de Grande-Bretagne du CLM et sa victoire sur le Renewi Tour.

Le classement du CLM des championnats d’Europe Élite Hommes