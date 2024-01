Un plateau de champions Olympiques et Mondiaux à EuroTrack24

Le Championnat d’Europe sur Piste à Apeldoorn ne sera pas juste une compétition de plus au calendrier cycliste. Il s’agit d’une rencontre au sommet où les titans du cyclisme sur piste, tels que les Allemandes championnes olympiques de Tokyo 2020 en poursuite par équipes, et les stars britanniques comme Katie Archibald, se disputeront les 22 titres en jeu. Chez les hommes, l’attention se portera sur les Italiens médaillés d’or à Tokyo et les sprinteurs de vitesse comme le Néerlandais Jeffrey Hoogland, détenteur du record du monde.

EuroTrack24 : Une rampe de lancement pour Paris 2024

Les enjeux de EuroTrack24 dépassent les titres européens. Pour beaucoup d’athlètes, cette compétition est cruciale pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris. Les performances à Apeldoorn donneront un aperçu des forces en présence pour 2024, faisant de cet événement un indicateur clé pour les équipes nationales et les passionnés de cyclisme.

Une couverture médiatique étendue grâce à l’Eurovision

L’accord avec l’Eurovision garantit une visibilité exceptionnelle à EuroTrack24. La diffusion télévisée à grande échelle permettra aux fans de suivre de près l’événement, renforçant ainsi l’impact et la portée de ce championnat.

Apeldoorn : Une ville hôte prête pour le défi

La ville d’Apeldoorn et son vélodrome moderne Omnisport sont des acteurs clés de l’organisation réussie de EuroTrack24. La coopération entre la Fédération Cycliste Néerlandaise, les organisateurs de Libema Profcycling, et le soutien local assurent un événement de classe mondiale. Les infrastructures d’Apeldoorn et l’expérience acquise lors des précédentes éditions des championnats d’Europe positionnent la ville comme un lieu idéal pour un événement cycliste de cette envergure.

À retenir :

Dates et Lieu : Championnats d’Europe sur Piste Elite, EuroTrack24, du 10 au 14 janvier à Apeldoorn (Pays-Bas).

Championnats d’Europe sur Piste Elite, EuroTrack24, du 10 au 14 janvier à Apeldoorn (Pays-Bas). Enjeux : Étape cruciale pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Étape cruciale pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Participants : Présence des meilleurs cyclistes européens, y compris des champions olympiques et mondiaux.

Présence des meilleurs cyclistes européens, y compris des champions olympiques et mondiaux. Nombre de Titres : 22 titres en jeu, répartis équitablement entre les catégories féminine et masculine.

22 titres en jeu, répartis équitablement entre les catégories féminine et masculine. Cyclistes à Surveiller : Parmi les femmes, les Allemandes championnes olympiques et la Britannique Katie Archibald; chez les hommes, les Italiens médaillés d’or à Tokyo et le Néerlandais Jeffrey Hoogland.

Parmi les femmes, les Allemandes championnes olympiques et la Britannique Katie Archibald; chez les hommes, les Italiens médaillés d’or à Tokyo et le Néerlandais Jeffrey Hoogland. Couverture Médiatique : Large diffusion télévisée grâce à l’accord avec l’Eurovision.

Large diffusion télévisée grâce à l’accord avec l’Eurovision. Organisation Locale : La ville d’Apeldoorn, le vélodrome Omnisport, et la collaboration avec la Fédération Cycliste Néerlandaise et Libema Profcycling.

La ville d’Apeldoorn, le vélodrome Omnisport, et la collaboration avec la Fédération Cycliste Néerlandaise et Libema Profcycling. Impact Global : EuroTrack24 est un précurseur pour les Jeux Olympiques de Paris et un événement majeur dans le calendrier cycliste européen.

EuroTrack24 à Apeldoorn ne se résume pas à une simple compétition cycliste. C’est un événement qui façonne l’avenir du cyclisme sur piste et un jalon vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec des athlètes de classe mondiale, une organisation impeccable et une visibilité internationale, EuroTrack24 s’annonce comme un événement incontournable pour tous les passionnés de cyclisme.