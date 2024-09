Les championnats d’Europe ont lieu du 11 au 15 septembre. Voici le programme, le parcours et les favoris de ces championnats d’Europe de cyclisme 2024.

Les championnats d’Europe de cyclisme 2024 débutent ce mercredi 11 septembre. Des coureurs issus de tout le continent s’élanceront pour cinq jours de compétition à Heusden-Zolder, en Belgique. L’an dernier, Christophe Laporte (France) avait décroché le titre européen. Sur le contre-la-montre, Joshua Tarling (Grande-Bretagne) l’avait emporté. Chez les femmes, Mischa Bredewold (Pays-Bas) s’était imposée sur la course en ligne tandis que Marlen Reusser (Suisse) avait empoché le titre sur le CLM. Cette année, après sa chute sur La Vuelta qui a mis fin à sa saison, Wout van Aert sera le grand absent de ces championnats d’Europe, lui qui aurait dû évoluer à domicile.

Le programme des championnats d’Europe 2024

Mercredi 11 septembre :

CLM Femmes Juniors (9 h 00 → 10 h 10)

CLM Hommes Juniors (10 h 15 → 12 h 00)

CLM Femmes U23 (11 h 45 → 13 h 05)

CLM Hommes U23 (13 h 15 → 14 h 35)

CLM Femmes Élite (15 h 00 → 16 h 15)

CLM Hommes Élite (16 h 30 → 17 h 40)

Jeudi 12 septembre :

Relais mixte Juniors (11 h 30 → 13 h 40)

Relais Mixte Élite (14 h 20 → 16 h 25)

Vendredi 13 septembre :

Course en ligne Femmes U23 (9 h 00 → 11 h 45)

Course en ligne Hommes U23 (13 h 30 → 17 h 30)

Samedi 14 septembre :

Course en ligne Juniors Hommes (9 h 00 → 12 h 15)

Course en ligne Femmes Élite (13 h 30 → 17 h 30)

Dimanche 15 septembre :

Course en ligne Femmes Juniors (9 h 00 → 11 h 10)

Course en ligne Hommes Élite (12 h 30 → 17 h 50)

Le parcours des championnats d’Europe 2024

Contre-la-montre :

Les purs spécialistes de la discipline seront à leur avantage sur ce tracé tout plat de 31,1 km entre Heusden-Zolder et Hasselt.

Favorites CLM Femmes :





Ellen van Dijk (Pays-Bas) ★★★





Lotte Kopecky (Belgique) ★★





Riejanne Markus (Pays-Bas) ★





Favoris CLM Hommes :





Stefan Küng (Suisse) ★★★





Victor Campenaerts (Belgique) ★★





Stefan Bissegger (Suisse) ★★





Søren Wærenskjold (Norvège) ★★





Course en ligne :

Le parcours de la course en ligne devrait convenir aux sprinters, à l’aise sur les courses flandriennes. Pour les hommes, il y aura 1273 mètres de dénivelé positif répartis sur les 222,9 km de course. Les femmes auront, quant à elles, 162,1 km de course et 905 mètres de dénivelé au programme.

Favorites course en ligne Femmes :





Lorena Wiebes (Pays-Bas) ★★★





Elisa Balsamo (Italie) ★★★













Chiara Consonni (Italie) ★★





Cecilie Uttrup Ludwig (Danemark) ★





Favoris course en ligne Hommes :

Jonathan Milan (Italie) ★★★





Jasper Philipsen (Belgique) ★★★













Olav Kooij (Pays-Bas) ★★





Tim Merlier (Belgique) ★★





Mads Pedersen (Danemark) ★★





Christophe Laporte (France) ★





Mathieu van der Poel (Pays-Bas) ★





Comment suivre les championnats d’Europe 2024 ?

Les épreuves seront à suivre en direct sur la chaîne l’Équipe 21 et sur Eurosport.