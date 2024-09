Tim Merlier (Belgique) a remporté, ce dimanche, la course en ligne des championnats d’Europe de cyclisme. Mathieu van der Poel (Pays-Bas) a été très remuant et a pris quelques longueurs d’avance sur le peloton en compagnie de quelques favoris comme Mads Pedersen (Danemark) ou encore Christophe Laporte (France), mais derrière, l’Italie de Jonathan Milan est vigilante et reprend les fuyards. À domicile, dans les rues d’Hasselt, Tim Merlier s’impose au sprint et devient champion d’Europe. Il devance Olav Kooij (Pays-Bas) et Madis Mihkels (Estonie).

Le classement des championnats d’Europe 2024

Tim Merlier Olav Kooij Madis Mihkels

