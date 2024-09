Olav Kooij a remporté, ce dimanche, la 27ᵉ édition de la Bemer Cyclassics. Le Néerlandais s’est imposé au sprint dans les rues de Hambourg. Il devance l’un des hommes en forme de cette fin de saison, Jonathan Milan (Lidl-Trek), et Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Premier Français, Axel Zingle (Cofidis) prend la 6ᵉ place. Olav Kooij signe sa huitième victoire de la saison, la septième sur une course World Tour cette année.

Third place for Biniam Girmay in Hamburg Classic 🥉 #BemerCyclassics pic.twitter.com/gxyeijdcB1

— Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) September 8, 2024